Москва, , 19:25 — REGNUM С учетом западных санкций объем торговли между Россией и Узбекистаном будет только увеличиваться, считает вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Узбекистан Иван Шилов, ИА REGNUM

Во вторник, 5 июля парламентская делегация Узбекистана во главе с Нуриджоном Исмоиловым, председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса, посетила Москву. Владислав Даванков принял участие в двусторонних переговорах вместе с председателем российского парламента Вячеславом Володиным.

«Сотрудничество России и Узбекистана с каждым годом выходит на более высокий уровень. Товарооборот между странами за прошлый год увеличился на 17%. Импорт вырос на 39%, а экспорт — на 12%. С учетом западных санкций объем торговли будет только увеличиваться. А сегодняшняя встреча даст старт новым совместным проектам и инициативам. В этом заинтересованы оба государства, — заявил политик, — Помимо экономического партнерства, мы затронули сегодня вопросы сотрудничества в сфере образования и тему миграционной политики. Отдельного внимания заслуживают вопросы развития туризма. За последние полгода поток российских туристов в Узбекистан вырос более чем в два раза, составив 400 тысяч человек».

Как рассказал журналистам председатель Думы Вячеслав Володин, на встрече обсуждали также создание комиссии высокого уровня с тем, чтобы в рамках межпарламентских отношений решать конкретные вопросы дальнейшего сотрудничества двух государств.

Представители Узбекистана и Владислав Даванков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в знак уважения и памяти о подвигах героев Великой отечественной войны.

В свою очередь Нуриджон Исмоилов сообщил, что на встрече спикеры палат парламентов России и Узбекистана решили обменяться опытом и мнениями по различным вопросам, особенно в части законодательства.