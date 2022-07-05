Вашингтон, 5 июля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В ремейке игры Destroy All Humans! 2 — Reprobed от издательства THQ Nordic и студии Black Forest Games появится локальный кооперативный режим. Об этом 5 июля на своем сайте написала THQ Nordic.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В локальном кооперативе смогут сыграть два игрока и вместе пройти всю сюжетную кампанию. Ранее также был представлен многопользовательский режим Clone Carnage на четырех игроков.

Сюжет Destroy All Humans! 2 — Reprobed охватывает события через 10 лет после финала первой части. Игроку предстоит взять на себя управление инопланетянином Крипто-138 и отомстить КГБ за подрыв его материнского корабля. Игра выходит 30 августа на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.