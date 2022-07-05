Лос-Анджелес, США, 5 июля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Режиссёр Джеймс Кэмерон ответил будущим критикам его фильма «Аватар: Путь воды». Об этом 5 июля пишет Empire.

Listotop.com Джеймс Кэмерон

Кэмерон предвидит недовольство будущих зрителей второй части «Аватара» из-за его длительности. «Я не хочу, чтобы кто-то ныл по поводу продолжительности, в то время как они сидят и смотрят TV восемь часов подряд», — говорит режиссёр, прогнозируя негативные комментарии о «длинном трёхчасовом фильме».

Ранее Джеймс Кэмерон признался, что рассматривает вариант отдать франшизу «Аватар» другому режиссёру после выхода четвёртой или пятой части. Мировая премьера «Аватар: Путь воды» состоится 16 декабря 2022 года — к главным ролям вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Джованни Рибизи.