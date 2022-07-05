Вашингтон, , 19:22 — REGNUM С октября 2022 года Microsoft перестанет добавлять игры для консоли Xbox 360 в сервис подписки Xbox Live Gold. Об этом 5 июля говорится в письмах, которые прислали голландским подписчикам Xbox Live Gold.

Xbox Series X

Такие меры связаны с тем, что Microsoft достигла своих пределов для добавления новых игр для Xbox 360 в сервис. Пользователи консоли по прежнему смогут загружать игры, которые уже были добавлены, несмотря на отсутствие подписки.

Xbox Live Gold изначально была представлена для Xbox 360 в 2013 году. А через год появилась и на Xbox One.

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