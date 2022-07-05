Москва, , 19:21 — REGNUM Корпорация Yum! Brands Inc. намерена покинуть российский рынок после продажи российских ресторанов KFC местному оператору. Об этом 5 июля компания написала на своем официальном сайте.

Продукция KFC (сс) rob_rob2001

«Компания находится на продвинутой стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору» — написано в сообщении.

Yum! Brands также подчеркнула, что в прошлом месяце они завершили передачу прав франшизы Pizza Hut местному оператору. Новый владелец уже проводит ребрендинг ресторанов.