Париж, 5 июля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Французская игровая компания Nacon на своей прямой трансляции Nacon Connect 7 июля 2022 года покажет 16 новых игр. Об этом 5 июля издание написало на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

В списке есть довольно крупные проекты, такие как: Rogue City — новая игра про Робокопа, Test Drive Unlimited: Solar Crown — игра серии Test Drive в жанре аркадного автосимулятора и The Lord of the Rings: Gollum — игра, основанная на романе «Властелин колец». Среди эксклюзивных анонсов также должна быть Steelrising от студии Spiders.

Полный список игр, которые покажут на шоу: Ad Infinitum; Blood Bowl; Chef Life; Clash: Artifacts of Chaos; Hell is Us; The Lord of the Rings: Gollum; RoboCop: Rogue City; Session; Test Drive Unlimited: Solar Crown; War Hospital; WRC Generations. Сама трансляция пройдет 7 июля в 20:00 по московскому времени на Twitch канале Nacon.