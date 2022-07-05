Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Супруга задержанной в России за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер пожаловалась на то, что президент США Джо Байден не отвечает на письма о помощи. Об этом 5 июля сообщает Fox News.

Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мне каждый раз очень тяжело, когда я пишу ей, а она спрашивает: «Ты уже встречалась с ним?». И я вынуждена отвечать «нет», — рассказала жена спортсменки Гейл Кинг.

«Я уверена, что она говорит себе: «Я сама напишу ему и попрошу сейчас, потому что моя семья безуспешно пыталась, так что я должна сделать это сама», — добавила Кинг и отметила, что ее очень удручает молчание Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, Грайнер обратилась к президенту Байдену с просьбой о вмешательстве США и освобождении ее из многолетнего российского заключения на фоне опасений, что она может оказаться в тюрьме «навсегда».

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