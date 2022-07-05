Москва, 5 июля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор о ситуации в Каракалпакстане, передаёт 5 июля пресс-служба Кремля.

Nasimonline.ir Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества.

С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

Президенты также обсудили график предстоящих контактов.