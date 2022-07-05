Москва, , 19:18 — REGNUM На текущий момент курс рубля на бирже ММВБ ослабел до 61 руб./доллар. Один из факторов негативной динамики — окончание налогового периода на добычу полезных ископаемых, НДС и акцизов со стороны экспортеров, что привело к снижению спроса на национальную валюту. Об этом ИА REGNUM 5 июля заявил руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.

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«На этой неделе, как сообщил министр финансов Антон Силуанов, правительство планирует обсудить вопросы стабилизации курса рубля. Одним из способов борьбы с чрезмерным укреплением национальной валюты может стать закупка валют дружественных стран для формирования золото-валютных резервов. Вероятно, текущее укрепление может отражать ожидания участников рынка относительно предстоящих изменений в политике валютного контроля», — отметил аналитик.

По его словам, на краткосрочном горизонте, в течение 2-6 месяцев, внутренние факторы, такие как действия регулятора будут оказывать более значимое влияние на курс национальной валюты. С учетом того, что Банк России уже снизил ключевую ставку до 9,5% и не планирует любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям, можно ожидать более мягкий подход ЦБ к регулированию курса рубля в дальнейшем, уточнил Чечушков.

«По нашим оценкам, учитывая перечисленные выше факторы и в случае сохранения текущей сырьевой конъюнктуры рынка, курс доллара будет находиться в диапазоне 58-65 руб./доллар в краткосрочной перспективе. Мы ожидаем, что доллар будет постепенно расти в течение 2022 года, периодически совершая корректировки в периоды налоговых выплат», — добавил он.

Напомним, что доллар укрепился до 61,15 руб., евро — 63,6 руб.