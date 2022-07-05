Москва, 5 июля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. На текущий момент курс рубля на бирже ММВБ ослабел до 61 руб./доллар. Один из факторов негативной динамики — окончание налогового периода на добычу полезных ископаемых, НДС и акцизов со стороны экспортеров, что привело к снижению спроса на национальную валюту. Об этом ИА REGNUM 5 июля заявил руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.

ИА REGNUM Доллар

«На этой неделе, как сообщил министр финансов Антон Силуанов, правительство планирует обсудить вопросы стабилизации курса рубля. Одним из способов борьбы с чрезмерным укреплением национальной валюты может стать закупка валют дружественных стран для формирования золото-валютных резервов. Вероятно, текущее укрепление может отражать ожидания участников рынка относительно предстоящих изменений в политике валютного контроля», — отметил аналитик.

По его словам, на краткосрочном горизонте, в течение 2-6 месяцев, внутренние факторы, такие как действия регулятора, будут оказывать более значимое влияние на курс национальной валюты. С учетом того, что Банк России уже снизил ключевую ставку до 9,5% и не планирует любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям, можно ожидать более мягкого подхода ЦБ к регулированию курса рубля в дальнейшем, уточнил Чечушков.

«По нашим оценкам, учитывая перечисленные выше факторы и в случае сохранения текущей сырьевой конъюнктуры рынка, курс доллара будет находиться в диапазоне 58-65 руб./доллар в краткосрочной перспективе. Мы ожидаем, что доллар будет постепенно расти в течение 2022 года, периодически совершая корректировки в периоды налоговых выплат», — добавил он.

Напомним, что доллар укрепился до 61,15 руб., евро — 63,6 руб.