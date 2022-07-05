Рим, 5 июля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Италии было выявлено 132 274 новых случаев коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения 5 июля.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

Это самый высокий показатель с февраля 2022 года. Общее число зараженных в настоящее время превышает миллион человек.

За все время эпидемии в стране было выявлено почти 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов). Все основные ограничения, кроме масочного режима в отдельных общественных местах закрытого типа, отменены.