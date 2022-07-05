Трентино, Италия, , 19:13 — REGNUM Трагедия с обрушением ледника в Доломитовых Альпах — символ тех несчастий, который могут последовать, если глобальное потепление останется неконтролируемым, заявил 5 июля президент Италии Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Presidencia de la República Mexicana

Необходим всемирный консенсус по данному вопросу, в настоящее время отсутствующий, и совместная работа, считает Маттарелла.

Трагедия на северо-востоке Италии произошла 3 июля. По меньшей мере семь человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. Причиной обвала массивного куска ледника стали высокие температуры — на высоте 3000 метров было +10 градусов.