Москва, , 19:13 — REGNUM Объем торговли между Россией и Узбекистаном будет увеличиваться на фоне санкций, введенных Западом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Единая Россия»).

Владислав Даванков Пресс-служба партии «Новые люди»

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым заявил, что парламентарии обеих стран обсудили новые форматы работы.

По словам Даванкова, сотрудничество России и Узбекистана с каждым годом выходит на более высокий уровень: за прошлый год товарооборот между странами увеличился на 17%, импорт вырос на 39%, а экспорт — на 12%.

«С учетом западных санкций объем торговли будет только увеличиваться. А сегодняшняя встреча даст старт новым совместным проектам и инициативам. В этом заинтересованы оба государства», — отметил вице-спикер Госдумы.

Депутат рассказал, что на встрече помимо экономического партнерства, стороны затронули вопросы сотрудничества в сфере образования и тему миграционной политики.

«Отдельного внимания заслуживают вопросы развития туризма. За последние полгода поток российских туристов в Узбекистан вырос более чем в два раза, составив 400 тысяч человек», — заключил Даванков.

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