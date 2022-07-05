Москва, 5 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Курс рубля резко снизился, вероятно, из-за изменения соотношения экспорта и импорта на российском рынке. Об этом 5 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, действовавшее ранее бюджетное правило, благодаря которому сверхдоходы от экспорта переводили в иностранные активы, стабилизировало курс рубля. Однако сейчас ситуация изменилась.

«Рынок тонкий, в отличии от старых времен, когда присутствовал ЦБ в виде бюджетного правила и сейчас эта стабилизация отсутствет. Поэтому даже небольшие колебания спроса и предложения приводят к существенным колебаниям курса. Баланс между импортом и экспортом изменился, и мы увидели колебание курса. В отсутствии бюджетного правила это скорее норма, чем что-то экстраординарное, удивляться сильно нечему», — сказал Хестанов.