Рим, , 19:10 — REGNUM Итальянские либералы и популисты должны отказаться от идеи утверждения законов о либерализации разведения конопли и об автоматическом гражданстве для детей мигрантов, заявил 5 июля Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».

Антонио Таяни (сс) European People's Party

В правительстве, куда помимо популистов и либералов входят и правые, консенсуса по этому вопросу нет, не нужно «извращать» работу коалиции вопросами, которые никак не мог считаться приоритетными, сказал он.

Законопроекты поддерживают либералы и популисты, против выступают правоконсерваторы. Они полагают, что эти и в целом спорные идеологизированные решения тем более неуместно обсуждать во время экономического и энергетического кризиса.