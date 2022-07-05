Рим, 5 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Итальянские либералы и популисты должны отказаться от идеи утверждения законов о либерализации разведения конопли и об автоматическом гражданстве для детей мигрантов, заявил 5 июля Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».

(сс) European People's Party Антонио Таяни

В правительстве, куда помимо популистов и либералов входят и правые, консенсуса по этому вопросу нет, не нужно «извращать» работу коалиции вопросами, которые никак не мог считаться приоритетными, сказал он.

Законопроекты поддерживают либералы и популисты, против выступают правоконсерваторы. Они полагают, что эти и в целом спорные идеологизированные решения тем более неуместно обсуждать во время экономического и энергетического кризиса.