Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Американский R& B-певец R. Kelly, приговоренный на минувшей неделе к 30 годам тюрьмы за торговлю людьми и сексуальные домогательства к детям и женщинам, 5 июля был снят с наблюдения за самоубийцами в тюрьме Бруклина, сообщает Reuters со ссылкой на федеральных прокуроров.

R.Kelly Скриншот с YouTube

Адвокат певца подтвердила, что R. Kelly больше не находится под наблюдением и добавила, что он не склонен к самоубийству.

Отметим, что 3 июля адвокат Дженнифер Бонжан подала в суд на тюрьму за то, что певца поместили под наблюдение за самоубийцами, заявив, что это было сделано «исключительно из карательных соображений».

Напомним, в сентябре 2021 года R. Kelly был признан виновным по всем предъявленным ему обвинениям. В том числе в сексуальных домогательствах к детям и женщинам, взяточничестве, принуждении к труду, похищении людей, эксплуатации детей, рэкете и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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