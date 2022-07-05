Москва, , 19:06 — REGNUM Холдинг VK и финансовый конгломерат «Сбер» рассматривают возможность продать один из крупнейших активов — сервис доставки еды Delivery Club. Об этом 5 июля пишет The Bell, ссылаясь на свои источники.

Невский проспект. Курьер службы доставки «delivery club» Руслан Шамуков © ИА REGNUM

По данным издания, интерес к покупке сервиса проявил «Яндекс». В компаниях рассматривают разные варианты для сделки. Как отмечает один из источников, «Яндекс» может получить Delivery в обмен на «Новости» и «Дзен». Что в свою очередь получит «Сбер» — неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что «Яндекс. Еда» и Delivery Club — два крупнейших сервиса доставки еды в России и прямые конкуренты на этом рынке. Сделка о покупке «Яндексом» Delivery Club будет возможна лишь в том случае, если её одобрит ФАС.

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