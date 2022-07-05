Рим, 5 июля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. За период с 2010 года число сотрудников в учреждениях здравоохранения Италии сократилось на 40 тысяч, передают 5 июля национальные СМИ со ссылкой на экспертные данные.

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Число врачей сократилось на 5000 (на 5,6%), медсестер — на 11 000, иных работников — на 23 000.

Во время эпидемии коронавируса некоторые из ранее уволенных были наняты по временным контрактам, теперь благодаря поправкам в законодательстве они могут быть вновь приняты на постоянную работу, отметили эксперты.