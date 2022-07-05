Москва, , 19:10 — REGNUM Американская корпорация Yum Brands ведет переговоры о продаже сети ресторанов быстрого питания KFC, а также прав на франшизу в России местному покупателю, сообщает 5 июля Reuters.

Ресторан KFC в России Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что после завершения сделки компания планирует полностью выйти с российского рынка.

Yum Brands открыла первый ресторан KFC в России в 1995 году. В настоящее время в стране насчитывается около тысячи заведений сети. При этом почти все они управляются независимыми владельцами, которые имеют лицензионное или франчайзинговое соглашение.

Напомним, в марте сеть «Макдоналдс» приостановила работу всех своих 850 ресторанов в России и объявила об уходе с российского рынка. Сеть была приобретена бизнесменом Александром Говором, после чего стало известно, что она продолжит работать под новым брендом «Вкусно — и точка», сохранив все рабочие места.

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