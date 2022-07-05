Москва, , 18:57 — REGNUM Народный фронт будет анализировать эксперимент по внедрению нового специального налогового режима для предпринимателей — Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) — стартовавший 1 июля. На данный момент эксперты считают его актуальным и востребованным, говорить об этом позволяет постоянное получение президентским движением обратной связи от предпринимательского сообщества.

Налоги Pixabay.com

«Важный момент для любого предпринимателя — это ведение деятельности, например, уплата налогов. Часть граждан испытывали затруднения при ведении бухгалтерии и обращались с просьбами сделать все процедуры уплаты налогов более простыми, — отмечает заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький , — Теперь, при введении автоматизированной упрощенной системы налогообложения ведение деятельности существенно упростится. Нет сомнений, что данный режим станет востребованным у населения».

Данный налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых штат сотрудников не более 5-ти человек, а также чей доход в год не превышает 60 млн рублей. При этом предприниматели, как и на упрощенной системе (УСН) смогут выбрать объект налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставками 8% и 20% соответственно. Аналогично УСН, организации на АУСН также освобождаются от налога на прибыль организаций, и от налога на имущество организаций. При этом ИП на АУСН будут освобождены от НДФЛ и налога на имущество физлиц. Кроме того, предприниматели, применяющие такой режим налогообложения, не платят НДС.

Основным преимуществом нового режима считается освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов. Представители бизнес-сообщества будут освобождены от предоставления налоговой декларации, расчетов и большинства отчетности по страховым взносам, расчета 6-НДФЛ, а также от обязанности ведения книги учета доходов и расходов.

«АУСН потенциально крайне востребованный налоговый режим. Уверен его ждёт отличное будущее. Так схожий по простоте режим самозанятости становится все популярнее, а количество граждан, применяющих его, растет, опережая все планы. В 2021 году, по данным Минэка, число самозанятых в России увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом и составило 3,64 млн человек. В 2022 году уже фиксируют более 5 млн самозанятых по всей стране. Такое количество предпринимателей в два раза выше, чем планировалось достичь в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» к 2030 году. ОНФ на постоянной основе проводит мониторинг реализации уже принятых мер поддержки и тех, по которым решение о вступлении в силу пока не вынесено. Например, мониторинг реализации мер господдержки субъектов МСП выявил проблемы самозанятых при получении кредитов. И через некоторое время удалось исправить ситуацию, кредитование данной категории предпринимателей стало в разы доступнее. Одним из запросов граждан является упрощение всех процедур, включая уплату налогов. Введение нового режима налогообложения АУСН — своевременный и важный шаг. Данный режим станет очень востребован», — отметил сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Уведомление о применении АУСН предпринимателям, открывающим новый бизнес, необходимо подать не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. При этом уже действующие компании и ИП смогут перейти на АУСН с 1 января 2023 года, уведомив налоговый орган о переходе не позднее 31 декабря текущего года. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

На первом этапе новый специальный налоговый режим будет функционировать в качестве эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.