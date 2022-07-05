Новый специальный налоговый режим: Народный фронт анализирует эксперимент
Москва, 5 июля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Народный фронт будет анализировать эксперимент по внедрению нового специального налогового режима для предпринимателей — Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) — стартовавший 1 июля. На данный момент эксперты считают его актуальным и востребованным, говорить об этом позволяет постоянное получение президентским движением обратной связи от предпринимательского сообщества.
Данный налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых штат сотрудников не более 5-ти человек, а также чей доход в год не превышает 60 млн рублей. При этом предприниматели, как и на упрощенной системе (УСН) смогут выбрать объект налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставками 8% и 20% соответственно. Аналогично УСН, организации на АУСН также освобождаются от налога на прибыль организаций, и от налога на имущество организаций. При этом ИП на АУСН будут освобождены от НДФЛ и налога на имущество физлиц. Кроме того, предприниматели, применяющие такой режим налогообложения, не платят НДС.
Основным преимуществом нового режима считается освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов. Представители бизнес-сообщества будут освобождены от предоставления налоговой декларации, расчетов и большинства отчетности по страховым взносам, расчета 6-НДФЛ, а также от обязанности ведения книги учета доходов и расходов.
Уведомление о применении АУСН предпринимателям, открывающим новый бизнес, необходимо подать не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. При этом уже действующие компании и ИП смогут перейти на АУСН с 1 января 2023 года, уведомив налоговый орган о переходе не позднее 31 декабря текущего года. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.
На первом этапе новый специальный налоговый режим будет функционировать в качестве эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.