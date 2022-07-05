Гродно, Белоруссия, , 18:52 — REGNUM В деревне Микулишки Ошмянского района Гродненской области Белоруссии властями был снесён мемориал в честь погибших в 1944 году солдат III и VI бригад польской «Армии Крайовой». Об этом сообщает издание Союза поляков Белоруссии «Голос над Неманом».

Армия Крайовы

Мемориал представлял собой 22 креста с именами похороненных там солдат. Центральный крест был установлен на камне с мемориальной табличкой. Как утверждает издание, там были похоронены солдаты «Армии Крайовой», погибшие в 1944 году, и два поляка, якобы убитых бойцами НКВД в феврале 1945 года.

Памятник был построен и освящён в 1992 году на средства польского Совета по сохранению памяти о боях и мученичестве. Уход за памятником осуществляли члены Союза поляков Белоруссии из близлежащих городов.

Термин «Армия Крайова» может быть переведён как «Армия в стране» в отличие от польских военных, бежавших в 1939 году на Запад, и там вступивших в армии союзников. Считается, что «Армия Крайова», управляемая эмигрантским правительством в Лондоне, воевала против немецких оккупантов, хотя факты указывают, что главным образом она действовала против советских партизан, литовских коллаборционистов и бандеровцев. В современной польской историографии «Армии Крайовой» отдаётся главная роль в освобождении Польши от нацистов.

В Польше в соответствии с законом 2017 года «О декоммунизации» сносятся памятники советским солдатам, освобождавшим страну от немецких оккупантов. Снесено уже более 400 памятников. Как утверждают польские власти, сносу подлежат только те памятники, под которыми нет захоронений. В действительности есть множество подтверждений сноса памятников над могилами советских воинов.