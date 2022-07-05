Трентино, Италия, 5 июля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Итальянские спасатели 5 июля обнаружили еще восьмерых пострадавших при сходе ледника в Доломитовых Альпах.

Альпы

Пострадавшим оказывается помощь в больницах ближайших населенных пунктов. Пропавшими без вести числятся пять человек.

Трагедия произошла 3 июля. Погибли семь человек. Причиной обвала массивного куска ледника стали высокие температуры — на высоте 3000 метров было +10 градусов.