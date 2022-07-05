Штат Луизиана, США, 5 июля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Известный рэпер Fetty Wap (Вилли Максвелл II) оказался в центре скандала на фестивале Saturday In The Park в Су-Сити (США). Об этом 5 июля написал портал HipHopDX.

Кадр из интервью для GQ Fetty Wap

Как сообщил источник, в ходе выступления одна из фанаток облила артиста водой, после чего тот ударил её по лицу. Вскоре на сцену прибыла охрана, которая оперативно сумела остановить конфликт. Стоит отметить, что сам Fetty Wap пока что никак не прокомментировал инцидент.

Напомним, в октябре 2021 года Fetty Wap был задержан полицией по подозрению в распространении 100 кг наркотиков. Позднее рэпер вышел на свободу под залог в $500 тыс.