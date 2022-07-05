Екатеринбург, 5 июля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Для строительства школы по улице Рощинской в Екатеринбурге необходимо вначале построить дорогу. Об этом говорится в телегарм-канале свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Кроме того, строительство новой школы является длинным бюрократическим процессом, участниками которого являются и министерство образования, и министерство строительства, и мэрия, и депутаты Заксобрания. Сейчас нужно изменить госпрограмму.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«На строительство одной школы нужно 2 млрд рублей. Но в редких — подчеркну — в исключительных случаях я готов дать поручение, чтобы программа была изменена быстрее, чем планировалось. И я готов это сделать», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, жители микрорайона Уктус пожаловались Куйвашеву на то, что уже шесть лет им не могут построить школу.