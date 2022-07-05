Вашингтон, 5 июля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. США и всему миру нужны более выдающиеся политические лидеры, заявил 5 июля бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете USA Today.

Usbotschaftberlin Генри Киссинджер

Бывший политик заявил, что не видит на современной политической арене «выдающихся» лидеров, которых требует время.

«Справедливости ради, говоря о нынешних лидерах, стоит сказать, что у них пока не было возможностей. Однако вы можете поспорить, и я бы поспорил, что великие лидеры могут сами создать повод», — сказал Киссинджер, добавив, что новые лидеры, которые появятся позже, смогут справиться с поставленными перед ними задачами.

Экс-госсекретарь США также высказал мнение, что нынешние вызовы — «немного хуже прежних».

«То, что происходит сейчас, — это спор о пригодности Америки, о том, достойна ли Америка <…> проводить политику. Это делает диалог еще сложнее, чем тогда, с точки зрения наших внутренних дебатов», — рассудил Киссинджер.

Напомним, что недавно в своей новой книге Leadership: Six Studies in World Strategy («Лидерство: Шесть исследований о ведении мировой стратегии») Киссинджер рассказал о шести мировых лидерах прошлого, которым удалось добиться значительных перемен в мире. Речь идет о первом федеральном канцлере ФРГ Конраде Аденауэре, генерале Шарль де Голле, американском президенте Ричарде Никсоне, президенте Египта Анваре Садате, первом премьер-министре Республики Сингапур Ли Куан Ю и премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер.