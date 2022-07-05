Нижневартовский район, Югра, , 18:39 — REGNUM В Нижневартовском районе Югры полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке 136 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

На месте незаконной рубки леса Пресс-служба УМВД России по ХМАО

Следствием установлено, что 42-летний гендиректор одной из строительных компаний в нарушение Лесного кодекса РФ дал указание подчиненным вырубить 30 сосен, 29 берез и 77 кедров. Ущерб лесному фонду РФ составил 680 тысяч рублей.

Отмечается, что у организации отсутствовали правоустанавливающие документы на осуществление порубки леса. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое свердловчан предстанут перед судом по обвинению в незаконной рубке леса.

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