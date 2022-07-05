Париж, , 18:35 — REGNUM Сегодня, 5 июля, пресс-служба парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» объявила об увольнении 50-летнего аргентинского специалиста Маурицио Почеттино с поста главного тренера основной команды.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

«Клуб благодарит Маурицио Почеттино и его тренерский штаб за работу и желает им всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы парижского клуба.

Ранее сообщалось, что место Почеттино займет экс-наставник «Ниццы» Кристоф Гальтье. «ПСЖ» заплатит аргентинскому специалисту и его тренерскому штабу компенсацию в размере 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен», одержав двадцать шесть побед, потерпев четыре поражения и набрав восемьдесят шесть очков, занял чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.