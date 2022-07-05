Копенгаген, , 18:53 — REGNUM Госдепартамент США получил от Дании ратификационные документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает 5 июля МИД Дании.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дания одной из первых стран в НАТО официально одобрила членство Финляндии и Швеции в НАТО. Это случилось, когда сегодня утром в Брюсселе Дания вместе с другими союзниками официально подписала соглашение о том, что Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО. Всего несколько часов спустя посол Дании в Вашингтоне стал одним из первых, представивших в Госдепартамент США официальные документы, подтверждающие, что Дания присоединилась к историческому соглашению о членстве Финляндии и Швеции», — говорится в сообщении.

«Я надеюсь, что другие союзники по НАТО также скоро доведут до конца внутренние процессы, так что НАТО может увеличиться с 30 до 32 членов», — заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал гарантировать быстрого вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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