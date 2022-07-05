Москва, 5 июля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Ростуризм рассматривает возможность создания туристической полиции после инцидента в Сочи, где сотрудники пансионата избили туриста. Об этом сообщила 5 июля глава федерального агентства Зарина Догузова.

(сс) Евгений Лодянов Сочи

«Всё должно происходить в рамках закона, и если отдыхающий, турист, нарушает порядок, значит нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе не допустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона — вообще за гранью», — приводит её комментарий пресс-служба Ростуризма.

Догузова отметила, что в связи с последним инцидентом «назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах».

Она также отметила, что «полностью поддерживает» решение администрации Сочи о расторжении с пансионатом договора аренды. «Надеемся, что это послужит всем уроком», — сказала глава Ростуризма.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на пляже пансионата «Фрегат» в Сочи его сотрудниками был избит 23-летний отдыхающий, с которым у них возник конфликт. По свидетельствам очевидцев, удары наносились металлическими прутьями. В результате мужчина получил гематомы. Полиция сообщила о задержании четырёх подозреваемых в нападении.

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