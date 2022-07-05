Мюнхен, Германия, , 18:26 — REGNUM 5 июля немецкое издание Sport1 сообщило, что 22-летний центральный защитник туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт дал устное согласие на переход в мюнхенскую «Баварию».

Матейс де Лигт Ajax.nl

По информации источника, «Бавария» предложила «старой синьоре» 65 миллионов евро и защитника Бенжамена Павара за Маттейса де Лигта.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Маттейс де Лигт принял участие в 31-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Ювентус» де Лигт выступает с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.