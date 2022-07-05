5 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение британской газеты Financial Times о том, что стоимость электроэнергии в странах Европы из-за сокращения поставок газа из России обновила исторические максимумы.

Мирослава Романенко, , 18:49 — REGNUM Стоимость электроэнергии в странах Европы из-за сокращения поставок газа из России обновила исторические максимумы. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей (фрагмент). 1844

Газета уточняет, что в ведущих странах Евросоюза — Германии и Франции — стоимость МВт/ч базовой нагрузки на 2023 год установила рекорды, достигнув значений 325 и 366 евро соответственно.

Читайте также: FT: из-за перебоев с газом в ЕС рекордно подорожала электроэнергия

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что во всем этом виновны сами европейские политики, а также США.

«За что боролись, на то и напоролись. Ну что, опять Путин виноват? Санкции, уважаемая Европа. США виноваты…» — написала alina2017.

«Вопрос не просто в цене для населения… А что делать заводам, фабрикам и любому другому производству?! Ключевое в том, что всё [пойдет] в рост…. То есть абсолютно все», — добавила Любовь.

«Так июль месяц, вернемся к этому разговору в ноябре», — с сарказмом отметил Вячеслав.

«Лучину из мебели Икея можно жечь», — смеется G. S.

«Так Шольц уже высказался, что не отменят санкции, даже если между Россией и Украиной будет заключен мирный договор. Дедушка Байден и Борис Джонсон грозят пальчиком и не дают добро. Им нужно, чтоб некогда процветающая Европа быстрее загнулась», — отметил один из участников обсуждения.

Мозг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Русофобия — дорогая штука», — добавил LeG1on13.

«Европейцы пока отдыхают и надеются на контракты типа «пять лет фиксированная цена». Верят в это почти свято, как и в то, что обычных обывателей повышение загадочным образом не коснётся. Ну что ж, пусть верят», — пишет Nat An.

«Получается, они не только со страхом ждут зиму, им еще и лето с их жарой пережить надо, кондиционеры не включают, сейчас еще рекомендуют холодильниками не пользоваться…» — написала Ольга С.

«Це перемога (это победа — М. Р.) по-европейски… над здравым смыслом», — иронизирует Александр Анатольевич.

«А это ещё не зима», — подчеркнул Серж К.

«Страдает всегда простой народ. Они жили в сказке и привыкли к халяве, но сейчас наши 90-е ощутят на себе», — считает MrTelamonid.

«К чему стремились, то и получают», — отреагировала Елена Ю.

«Пусть знают, по чем фунт лиха!» — пишет Оксана В.

«Срочно. Создаю фирму по экспорту лучины, хвороста, бересты. Возможно так же лаптей и ивовой лозы для порки еврокомиссаров», — пошутил Вячеслав К.

«Ничего страшного, у них денег, говорят, куры не клюют…» — не без сарказма добавила Наталья Р.

«Хорошо, но мало», — иронизирует «Рулон обоев».

«Привыкли за счёт России, халявщики, только пакости делать умеют», — возмутился «Это Я».

«Это байденовское повышение цен. И результат тупых властей Европы», — с сарказмом подытожил Хасан Х.