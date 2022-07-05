Мирослава Романенко, 5 июля 2022, 18:49 — REGNUM Стоимость электроэнергии в странах Европы из-за сокращения поставок газа из России обновила исторические максимумы. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей (фрагмент). 1844
Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей (фрагмент). 1844

Газета уточняет, что в ведущих странах Евросоюза — Германии и Франции — стоимость МВт/ч базовой нагрузки на 2023 год установила рекорды, достигнув значений 325 и 366 евро соответственно.

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что во всем этом виновны сами европейские политики, а также США.

«За что боролись, на то и напоролись. Ну что, опять Путин виноват? Санкции, уважаемая Европа. США виноваты…» — написала alina2017.

«Вопрос не просто в цене для населения… А что делать заводам, фабрикам и любому другому производству?! Ключевое в том, что всё [пойдет] в рост…. То есть абсолютно все», — добавила Любовь.

«Так июль месяц, вернемся к этому разговору в ноябре», — с сарказмом отметил Вячеслав.

«Лучину из мебели Икея можно жечь», — смеется G. S.

«Так Шольц уже высказался, что не отменят санкции, даже если между Россией и Украиной будет заключен мирный договор. Дедушка Байден и Борис Джонсон грозят пальчиком и не дают добро. Им нужно, чтоб некогда процветающая Европа быстрее загнулась», — отметил один из участников обсуждения.

Мозг
Мозг
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Русофобия — дорогая штука», — добавил LeG1on13.

«Европейцы пока отдыхают и надеются на контракты типа «пять лет фиксированная цена». Верят в это почти свято, как и в то, что обычных обывателей повышение загадочным образом не коснётся. Ну что ж, пусть верят», — пишет Nat An.

«Получается, они не только со страхом ждут зиму, им еще и лето с их жарой пережить надо, кондиционеры не включают, сейчас еще рекомендуют холодильниками не пользоваться…» — написала Ольга С.

«Це перемога (это победа — М. Р.) по-европейски… над здравым смыслом», — иронизирует Александр Анатольевич.

«А это ещё не зима», — подчеркнул Серж К.

«Страдает всегда простой народ. Они жили в сказке и привыкли к халяве, но сейчас наши 90-е ощутят на себе», — считает MrTelamonid.

«К чему стремились, то и получают», — отреагировала Елена Ю.

«Пусть знают, по чем фунт лиха!» — пишет Оксана В.

«Срочно. Создаю фирму по экспорту лучины, хвороста, бересты. Возможно так же лаптей и ивовой лозы для порки еврокомиссаров», — пошутил Вячеслав К.

«Ничего страшного, у них денег, говорят, куры не клюют…» — не без сарказма добавила Наталья Р.

«Хорошо, но мало», — иронизирует «Рулон обоев».

«Привыкли за счёт России, халявщики, только пакости делать умеют», — возмутился «Это Я».

«Это байденовское повышение цен. И результат тупых властей Европы», — с сарказмом подытожил Хасан Х.