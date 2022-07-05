Харьков, Украина, 5 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. На освобождённых территориях Харьковской области выпускникам школ выдали 25 аттестатов о среднем образовании. На церемонии впервые прозвучал гимн России. Кроме того, выпускников ждал сюрприз: им позволят поступить в любой российский вуз вне конкурса.

Цитата из фильма «Аттестат зрелости», 1954 год, СССР Учитель и ученик

Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поздравил выпускников и рассказал им об их перспективах.

«Самое главное событие, которое вас ждёт впереди, — это квота на поступление в вузы РФ. Те документы, которые вы сейчас держите в руках, дают вам право на поступление в любой вуз в любом российском городе без конкурса. Правительство России даёт шанс нашим детям учиться и процветать. Даже сейчас, оглядываясь назад, я скажу, что у вас больше шансов, чем было когда-то у меня», — обратился к ребятам глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Читайте также: Ганчев заявил, что в Харьковской области может пройти референдум