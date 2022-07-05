Сантьяго, 5 июля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Генеральный директор чилийского футбольного клуба «Эспаньола» Луис Бакедано заявил, что клуб отказался продавать 22-летнего центрального полузащитника Виктора Мендеса в московский ЦСКА.

ФК ЦСКА

«Мы отклонили предложение ЦСКА по Мендесу. Мы не говорим о цифрах, но считаем, что Виктор стоит для нас гораздо больше. Он является ключевым игроком команды», — цитирует Бакедано издание El Deportivo.

Текущее соглашение Виктора Мендеса с «Эспаньолой» рассчитано до конца декабря 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает чилийца в 2,3 миллиона евро.