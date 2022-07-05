Вологда, , 18:20 — REGNUM В Вологодской области в первом полугодии зафиксировали 67 фактов незаконных рубок леса, это на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона.

Незаконная рубка леса МВД по Бурятии

На данный момент больше всего браконьерских вырубок зафиксировано в Бабушкинском и Верховажском районах.

«Несмотря на положительную динамику в снижении количества незаконных рубок, охрана лесов остается на особом контроле. В текущем году количество патрулирований было увеличено на 15%. В лесах региона проведено более 2600 контрольных мероприятий, — рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков. — Основной причиной, которая толкает граждан на совершение лесонарушений, является мысль о легкой и быстрой наживе. Мы продолжим жестко контролировать соблюдение требований законодательства для наведения порядка в лесах».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области зафиксировали шесть лесных пожаров.