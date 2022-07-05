Москва, 5 июля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. 5 июля пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что в расположение клуба вернулись нигерийский латераль Виктор Мозес и форвард сборной Ямайки Шамар Николсон.

Алексей Колчин ИА REGNUM Виктор Мозес

Отмечается, что Мозес пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а Николсону был предоставлен отпуск после выступления за сборную.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Виктор Мозес принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету нигерийского латераля 4 (1+3) очка по системе гол+пас.

Мозес выступает за «Спартак» с 15 октября 2020 года после перехода из лондонского «Челси» на правах аренды. После завершения сезона «красно-белые» выкупили футболиста за 5 миллионов евро.