Псков, 5 июля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Обширную сеть велодорожек планируют создать в Псковской области. Они протянутся от Пскова до Изборска и Печор. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипеды на велодорожке

«У нас в сезон велотранспортом ежедневно пользуется 7 тысяч человек. Эксперты говорят, что эта цифра может увеличиться почти втрое до конца десятилетия, — заявил губернатор области Михаил Ведерников. — Учитывая, что Псковская область — регион туристический, необходимо комплексно подойти к решению этого вопроса и создать проект, который затронет не только Псков, но и другие города области».

Первый проект создании маршрута «Псков-Изборск-Печоры» для двухколёсного транспорта представили на встрече с губернатором. Он должен пройти вдоль дорог местного и регионального значения, частично затронет федеральную трассу. Путь от Пскова до Печор и обратно составит для велосипедистов 167 км. Отметим, что по пути будут доступны для отдыха кемпинги и велостоянки.

Будущий маршрут также будет привлекателен ввиду расположения большого количества достопримечательностей. Ведерников все представленные предложения поддержал. Органы власти проработают вопросы финансирования проекта.