Тюмень, , 18:14 — REGNUM В Тюмени на перегоне Утяшево — Тюмень грузовым поездом травмирован мужчина. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Грузовой поезд

По предварительным данным 5 июля около 11:40 по местному времени (09:40 мск) в Тюмени грузовым поездом на девятом пикете 2136 км перегона Утяшево-Тюмень, во время перехода по пешеходному переходу травмирован местный житель 1961 года рождения. Пострадавший госпитализирован.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщают в ведомстве.

Общее состояние потерпевшего оценивается как тяжелое. У него сочетанная травма, перелом костей таза, закрытый перелом рёбер, закрытая травма грудной клетки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под колесами пассажирского поезда 5 июля в Саратове погиб 17-летний юноша.

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