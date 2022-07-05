Ташкент, , 18:13 — REGNUM На территории Узбекистана упали несколько реактивных снарядов, предположительно выпущенных с территории Афганистана. Об этом говорится в распространённом 5 июля заявлении МИД Узбекистана.

Узбекистан Пакко

«Около 16:20 на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывов при падении снарядов не произошло, пострадавших и разрушений нет. Незначительный ущерб нанесён четырём частным домам в городе Термезе, пятый снаряд бл обнаружен на футбольном поле.

В МИД Узбекистана отметили, что все обнаруженные снаряды были обезврежены подразделением саперов. В настоящее время компетентными органам республики совместно с афганской стороной устанавливаются причины инцидента, добавили в ведомстве.