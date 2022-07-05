Москва, , 18:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий получившим временное убежище в России не сдавать в МВД паспорт, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«Люди бросают все и надеются снова вернуться, кого-то забрать или перевести, они не готовы на это (сдавать паспорт)», — пояснил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

Ко второму чтению будет прописано, что нормы будут действовать только в отношении граждан Украины, ЛНР и ДНР, сказал парламентарий.

Законопроектом разрешается не сдавать паспорт на хранение в МВД, тем самым устраняются дополнительные препоны и проволочки с возвращением документа.

Обсуждение инициативы во втором чтении намечено на 6 июля.

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