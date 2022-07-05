Москва, 5 июля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий сохранение статуса социального предприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы, внесен в Госдуму депутатом от КПРФСергеем Шаргуновым, передает корреспондентИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный магазин

В 2021 году был принят закон, согласно которому федеральные органы госвласти и органы местного самоуправления получили возможность предоставлять поддержку субъектам МСП, занимающимся реализацией книжной продукции для детей. Срок действия указанной нормы установлен до 31 декабря 2022 года включительно.

Шаргунов предлагает сохранить статус социального предприятия для этих субъектов МСП, чтобы они могли пользоваться льготами и поддержкой субъектов России после 31 декабря 2022 года, но не позднее 31 декабря 2024 года.