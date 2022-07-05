Архангельск, 5 июля 2022, 18:11 — REGNUM Представители студотрядов Архангельской области отправятся в качестве волонтеров в Луганскую Народную Республику. Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, в Донбассе стройотрядовцы займутся косметическим ремонтом в школах, интернатах и медицинских центрах.
Медицинские отряды формируются из студентов профильных вузов и ссузов, которые готовы работать в качестве младшего и среднего медперсонала. При выборе объектов учитывается наличие опыта и допуска к медицинской деятельности в виде специального документа — выписки из протокола, сертификата, диплома.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманск вернулись принимавшие участие в спецоперации росгвардейцы.