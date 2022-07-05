Архангельск, 5 июля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Представители студотрядов Архангельской области отправятся в качестве волонтеров в Луганскую Народную Республику. Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, в Донбассе стройотрядовцы займутся косметическим ремонтом в школах, интернатах и медицинских центрах.

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«В стране всегда самое главное — это люди, которые готовы помогать друг другу. Для меня всё очевидно: если есть возможность помочь — надо ехать! Поэтому, когда я увидела информацию о гуманитарной миссии, у меня не было никаких раздумий – я сразу поняла, что нужно в ней участвовать», — цитирует пресс-служба ведомства одну из участниц миссии, заместителя руководителя штаба студотрядов региона Ксению Владимирову .

Медицинские отряды формируются из студентов профильных вузов и ссузов, которые готовы работать в качестве младшего и среднего медперсонала. При выборе объектов учитывается наличие опыта и допуска к медицинской деятельности в виде специального документа — выписки из протокола, сертификата, диплома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманск вернулись принимавшие участие в спецоперации росгвардейцы.