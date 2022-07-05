Рига, 5 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Рост цен на энергию постоянен и останется таковым на долгое время, поэтому следует всерьез задуматься об эффективном энергопотреблении. Об этом президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил национальному телевидению LTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

По его мнению, из-за роста цен на энергоносители и другие товары в предстоящем сезоне определенные группы населения Латвии будут острее, чем раньше, нуждаться в государственной поддержке. В связи с растущей инфляции необходима адресная и ограниченная во времени поддержка, убежден глава Банка Латвии.

В то же время он признал, что государство не сможет компенсировать весь рекордный рост цен на энергоносители: «Подорожание энергии не может быть полностью компенсировано, потому что рост цен постоянный. Мы не сможем компенсировать эти вещи из госбюджета каждый год».

Среди причин резкого взлета цен он назвал как события на Украине, так и вызванные этим решения властей Евросоюза по замене российских энергоресурсов. Кроме того, удар по жителям страны в ценовом вопросе стал столь чувствительным еще и потому, что Латвия — относительно бедная страна Евросоюза: «К сожалению, мы все еще достаточно бедная страна. Принимаем сильный удар, потому что и продукты питания, и энергетические ресурсы занимают большую долю в нашей потребительской корзине».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Латвии был побит рекорд цен на электричество. Полтора года назад, в январе 2021 года, средняя биржевая цена составляла 53,5 евро за мегаватт-час. В июне 2022 года — уже 218 евро, в четыре раза больше. По прогнозам Банка Латвии, инфляция по итогам 2022 года составит почти 15%.