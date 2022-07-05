Москва, 5 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Несмотря на то, что после снижения Банком России ключевой ставки в РФ выросла выдача ипотеки, докризисных уровней этот рынок пока не достиг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявила научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елена Иванкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«В марте–апреле 2022 года ипотека в нашей стране пережила сильный кризис: резкое увеличение ключевой ставки до 20% и повышение требований банков к заемщикам привели к снижению объемов ипотеки в 3,3 раза, — сказала Иванкина. — Уже в мае снижение Центральным банком ключевой ставки до 9% и смягчение требований банков способствовали росту ипотеки на 58%. Однако эти показатели все еще далеки от докризисного уровня — в декабре 2021 года было выдано 163 тыс. ипотечных кредитов на сумму 530 млрд руб., а в июне 2022 года, на подъёме, — 51 тыс. кредитов на сумму 51 млрд руб.».

По ее словам, дальнейшее развитие ипотеки зависит от многих факторов, в том числе инфляции и динамики социально-экономических показателей.

«Пока говорить о пределах роста рано: у нас ипотека составляет 9% от ВВП, а в развитых рыночных странах — 60–70%», — подытожила Иванкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила о том, что к настоящему моменту на российском рынке жилья наступило затишье.