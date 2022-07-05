Москва, , 18:08 — REGNUM В 2022 году рецессия коснется стран Прибалтики, Португалии, Греции, Болгарии, Великобритании и даже Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Рост инфляции в еврозоне не закончился, и до конца года будут проявляться новые факторы, поддерживающие ее рост до 10%, — сказал Сафонов. — Рост цен такими темпами для многих экономик имеет самые пессимистические последствия. Мы можем предположить, что в 2022 году рецессия коснётся стран Прибалтики, Португалии, Греции, Болгарии, Британии и даже Германии. У финансовых властей ЕС не осталось эффективных инструментов по сдерживанию инфляции, и они по-прежнему будут манипулировать процентной ставкой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 июля евро упал до 20-летнего минимума по отношению к доллару США.

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