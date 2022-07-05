Москва, , 18:06 — REGNUM Цены на компьютеры в России будут снижаться до начала осени 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Период снижения стоимости компьютеров продлится, по всей видимости, до начала осени. А далее их цены будут зависеть от курса рубля, поскольку именно он сейчас и оказывает основное влияние на ценообразование, — сказал Сафонов. — К осени можно ожидать стабилизацию спроса и только в 2023 году его постепенный рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России, несмотря на снижение цен на компьютеры, не наблюдается всплеска спроса.

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