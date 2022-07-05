Москва, 5 июля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании работы онлайн-сервисов по размещению объявлений, так называемых классифайдов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Мы знаем, что ряд сервисов разрослись буквально до гигантских размеров. Например, Авито, который принадлежит голландской компании, им ежемесячно пользуется 92 млн наших граждан. Я напоминаю, Нидерланды — это страна, которая официально поставляет оружие украинскому режиму. В этой связи с учетом тех конфликтов, которые сегодня происходят, мы просто обязаны наводить порядок и обеспечить защиту интересов наших граждан», — отметил автор законопроекта Антон Горелкин («Единая Россия»).

Под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей.

Изменения предполагают ограничение доли владения классифайдов иностранцами. Участие в них зарубежных компаний должно быть не более, чем 20%.

Инициатива предполагает ряд обязанностей для владельцев сервисов объявлений. Так, они будут обязаны не допускать использования сервисов в противоправных целях, не допускать распространения порочащей информации, разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений, а также установить единый измеритель аудитории.

Кроме того, правительство России будет вправе устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействие сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом «Госуслуги».

Схожие требования действуют в отношении поисковиков, социальных сетей, аудио-визуальных сервисов и так далее, отметили в Госдуме.