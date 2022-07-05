Таллин, 5 июля 2022, 18:05 — REGNUM Министр образования и науки Эстонии в должности министра культуры Лийна Керсна подписала вместе с министрами спорта и высокопоставленными чиновниками 34 государств совместное заявление с призывом к международным спортивным федерациям запретить участие России и Белоруссии в международных спортивных организациях.
Об этом сообщил эстонский портал stolitsa. ee. Заявление приветствовала те федерации спорта, которые уже приняли подобное решение.
«Международный спорт сейчас не отделен от политики, а Россия и Белоруссия используют спорт для достижения своих стратегических целей. Совместным заявлением мы посылаем ясный сигнал о том, что на одних с нами спортивных площадках и соревнованиях агрессорам не рады», — заявила эстонский министр Керсна.